Шахтер договорился с Гремио о трансфере Тете

19-летний вингер Гремио Тете, вероятно, продолжит карьеру в донецком Шахтере.

Шахтер и Гремио согласовали трансфер 19-летнего вингера Тете, сообщает Globo.

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По информации источника, стороны договорились о переходе полузащитника за 10 миллионов евро. Бразильский клуб также получит 15% от суммы следующего трансфера Тете.

Шахтер уже договорился с игроком об условиях личного контракта. Оттягивает соглашение только агент Тете, который владеет частью экономических прав на футболиста. Ожидается, что соглашение успеют оформить до закрытия трансферного окна в Украине, то есть до 1 марта.