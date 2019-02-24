toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Шахтер договорился с Гремио о трансфере Тете

13:13 162 Читати українською
Шахтер договорился с Гремио о трансфере Тете
Тете / Фото: Гремио

19-летний вингер Гремио Тете, вероятно, продолжит карьеру в донецком Шахтере.

Шахтер и Гремио согласовали трансфер 19-летнего вингера Тете, сообщает Globo.

Ворскла – Карпаты, Арсенал-Киев – Десна: анонс матчей УПЛ

По информации источника, стороны договорились о переходе полузащитника за 10 миллионов евро. Бразильский клуб также получит 15% от суммы следующего трансфера Тете.

Шахтер уже договорился с игроком об условиях личного контракта. Оттягивает соглашение только агент Тете, который владеет частью экономических прав на футболиста. Ожидается, что соглашение успеют оформить до закрытия трансферного окна в Украине, то есть до 1 марта.

Теги
Трансферы Трансферы Шахтера Тете Тете Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
44
мин
Манчестер Юнайтед
16:05
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук