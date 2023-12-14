Португальці шоковані "найбільшим диваком Шахтаря" – тренер знову вколов українців, скандальні голи і провал Судакова
16:27 - Читать на русском
"Футбол 24" аналізує зустріч Шахтаря та Порту, яка відбулася у шостому турі Ліги чемпіонів.
завершено
43’ Вандерсон Галену
62’ Мехді Таремі
76’ Пепе
Данило Сікан 29’
Стівен Еустакіо 73’
Егіналдо 88’
29’ Данило Сікан
43’ Вандерсон Галену
62’ Мехді Таремі
73’ Стівен Еустакіо
76’ Пепе
88’ Егіналдо
Донецький Шахтар не зумів вперше в історії обіграти Порту, що дозволило б команді вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.
Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка
"Гірники", зайнявши третє місце у групі Н зіграють у плей-офф Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться вже найближчого понеділка. Злим генієм українського клубу став бразилець Гален, який у двох матчах зумів пробити Різника чотири рази й оформити три результативні паси (4+3). Вінгер у цьому сезоні за Порту спромігся забити лише один гол у всіх інших проведених матчах за "драконів".
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