Донецький Шахтар не зумів вперше в історії обіграти Порту, що дозволило б команді вийти у плей-офф Ліги чемпіонів.

Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка

"Гірники", зайнявши третє місце у групі Н зіграють у плей-офф Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться вже найближчого понеділка. Злим генієм українського клубу став бразилець Гален, який у двох матчах зумів пробити Різника чотири рази й оформити три результативні паси (4+3). Вінгер у цьому сезоні за Порту спромігся забити лише один гол у всіх інших проведених матчах за "драконів".