"Для мене велика честь бути тренером в Україні. Однак мені не подобається атмосфера, яка відбувається з арбітрами. Я приїхав сюди дуже тихо, і, повторюся, для мене честь бути тут, але я ніколи не говорю про суддів. Намагаюся просто концентруватися на тому, що ми робимо на полі.

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Проте мені не подобається, коли арбітри можуть відчувати тиск інших. Зараз я, звичайно, кажу про пенальті, який дали на 90+8-й хвилині в матчі Динамо з Олександрією. Додали п'ять хвилин. Природно, таке мені не подобається. Я думаю лише про тренерську роботу, але я не дурень.

І я дуже сподіваюся, що завтра арбітр зможе працювати спокійно. Завтра зіграють дуже сильні команди, тому все повинно бути на своєму місці, все повинно бути зроблено чесно. Сподіваюся, що сьогодні – останній раз, коли я говорю на цю тему, тому що я справді її не люблю. Однак у мене є очі. І ще я слухаю, що відбувається навколо мене. Я поважаю всіх, але було б також правильно, щоб всі поважали мене і мою команду", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч з "гірниками" відбудеться вже завтра, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Команди мали зіграти ще в липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020 матч на прохання "біло-синіх" перенесли.

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