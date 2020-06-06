Шахтар – Десна: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 25-го туру УПЛ приймає Десну. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після перемоги в Класичному тиждень тому важко зрозуміти, навіщо Шахтарю чемпіонат. В турнірній таблиці +16, за грою "гірники" найкращі, а до єврокубків не менше двох місяців з паузою – що ще треба для щастя? Втім, чемпіону є над чим працювати. Класичне довело, що команда у функціональному плані поки далека від повної готовності, а перші півгодини поєдинку з Динамо показали деякі негаразди в роботі під пресингом і в обороні – особливо на стандартах.

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Донеччани часто програвали зони підбирання й неправильно обирали позиції в штрафному – Вольфсбург зі своїми гігантами подібного не вибачить. Десна ж схожа на німців своїм бажанням високо пресингувати, швидко тікати в контратаки з ударами, тиснути фізичною міццю й стандартами – і хороших виконавців там також вистачає. Саме тому футболісти Шахтаря не мають права відноситись до поєдинку, як до легкої прогулянки – хоча бразильці в нинішніх умовах точно дозволять собі певні байдики.

Десні не бажано оступатись сьогодні, адже чернігівці порівнялися очками з Динамо й Зорею, реально претендуючи на срібні медалі й путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів – коли ще випаде такий шанс? Тим паче, що конкуренти в минулому турі не вразили. Щоправда, і Десна тиждень тому зовсім непереконливо зіграла з Колосом – так, сіверяни перемогли з рахунком 0:2, однак у ковалівців було вдвічі більше ударів, а за очікуваними голами вони переважили ледь в три рази (1,51 vs 0,61). Підопічні Рябоконя проявили клас у двох окремих моментах, але загалом футбол Десни в першому посткарантинному матчі виглядав тривожно.

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З іншого боку, Десні не варто нервувати. Попереду ще сім матчів, з грандами зіграють усі конкуренти, очки також втрачатимуть усі, а за поразку Шахтарю чернігівці не отримають серйозної критики. Тим паче, вони класно зіграли з "гірниками" , змусивши чемпіона виривати перемогу аж на 90+5-й хвилині. Зараз же бразильцям явно не вистачає мотивації, тож переграти лідера цілком реально.

Кадрова ситуація

У Шахтаря нічого критичного зі складом за тиждень не сталося. До гри не готувалися Майкон, Бондаренко, Малишев і Бондарь, але вони і без того давно не з'являлися в заявці "гірників". Дискваліфікованих у команді Луїша Каштру немає.

У Десни ситуація трішки складніша, але не страшна. Через травми не зіграють Гуцуляк та Арвеладзе – Леван повинен повернутися наступного тижня, а от Олексій вилетів надовго. Рівноцінна заміна у цих виконавців є (Домбровський, Картушов і т.д). Також донеччани традиційно заблокували використання орендованого футболіста, тож Конопля в заявку не потрапить. У список відсторонень ніхто із сіверян не потрапив.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Десна

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс

Десна: Паст – Фаворов, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Картушов – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Шахтар апріорі фаворит у кожному матчі. Як показало Класичне, "гірникам" навіть особливо бігати не потрібно – достатньо дати розіграти кілька комбінацій з входженням у район штрафному, а там індивідуальна майстерність вирішить. Так, деякі проблеми існують, але турнірна таблиця та результати очних зустрічей з Десною (6 матчів, 6 перемог Шахтаря, 0 голів сіверян в УПЛ) говорять самі за себе.

Десна точно може зачепитися за позитивний результат, однак статистика чернігівців занадто тривожна. Підопічним Рябоконя у поточному сезоні занадто сильно щастило: вони перебрали очок (37 очікуваних, 46 реальних) і пропустили лише 16 голів замість майже 27 очікуваних – нелогічна звитяга над Колосом тільки підтвердила аномалію. Судячи з цифр, Шахтар сьогодні повинен відновити справедливість, хоча на такий матч важко робити якісь прогнози. Так чи інакше, поєдинок буде цікавим.

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