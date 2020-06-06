Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 25-го тура УПЛ принимает Десну. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

После победы в Классическом неделю назад трудно понять, зачем Шахтеру чемпионат. В турнирной таблице +16, по игре "горняки" лучшие, а до еврокубков не менее двух месяцев с паузой – что ещё надо для счастья? Впрочем, чемпиону есть над чем работать. Классическое показало, что команда в функциональном плане пока далека от полной готовности, а первые полчаса поединка с Динамо продемонстрировали некоторые проблемы в работе под прессингом и в обороне – особенно на стандартах.

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Дончане регулярно проигрывали зоны подбора и неправильно выбирали позиции в штрафной – Вольфсбург со своими гигантами подобного не простит. Десна похожа на немцев своим желанием высоко прессинговать, быстро выбегать в контры с ударами, давить физической мощью и стандартами – да и хороших исполнителей там тоже хватает. Футболисты Шахтера не имеют права относиться к поединку, как к лёгкой прогулке – хотя бразильцы в нынешних условиях точно позволят себе определённые баклуши.

Десна нежелательно допускать осечку сегодня, ведь черниговцы поравнялись очками с Динамо и Зарей, реально претендуя на серебряные медали и путевку в квалификацию ЛЧ – когда ещё будет такой шанс? Тем более, что конкуренты в прошлом туре не впечатлили. Правда, и Десна неделю назад совсем неубедительно сыграла с Колосом – да, северяне победили со счётом 0:2, однако у ковалёвцев было вдвое больше ударов, а по ожидаемым голам они перевесили едва ли не в три раза (1,51 vs 0,61). Подопечные Рябоконя проявили класс двух отдельных моментах, но в целом футбол Десны в первом посткарантинном матче выглядел тревожно.

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С другой стороны, Десне не стоит нервничать. Впереди ещё семь матчей, с грандами сыграют все конкуренты, очки также будут терять все, а за поражение Шахтеру черниговцы не получат серьёзной критики. Тем более, они классно сыграли с "горняками" в Харькове, заставив чемпиона вырывать победу аж на 90+5-й минуте. Сейчас же бразильцам явно не хватает мотивации, поэтому даже переиграть лидера вполне реально.

Кадровая ситуация

У Шахтера ничего критичного с составом за неделю не случилось. К игре не готовились Майкон, Бондаренко, Малышев и Бондарь, но они и без того давно не появлялись в заявке "горняков". Дисквалифицированных в команде Луиша Каштру нет.

У Десны ситуация чуть сложнее, но не намного. Из-за травм не сыграют Гуцуляк и Арвеладзе – Леван должен вернуться на следующей неделе, а вот Алексей вылетел надолго. Равноценная замена вылетившим кадрам есть. Также дончане традиционно заблокировали использование арендованного футболиста, поэтому Конопля в заявку не попадёт. В список отстранённых никто из северян не попал.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Десна

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Шахтер априори фаворит в каждом матче. Как показало Классическое, "горнякам" даже особо бегать не нужно – достаточно дать разыграть несколько комбинаций с вхождением в район штрафной, а там индивидуальное мастерство решит. Да, некоторые проблемы существуют, но турнирная таблица и результаты очных встреч с Десной (6 матчей, 6 побед Шахтера, 0 голов Десны в УПЛ) говорят сами за себя.

Десна точно может зацепиться за положительный результат, однако статистика черниговцев слишком тревожная. Подопечным Рябоконя в текущем сезоне слишком сильно везло: они перебрали очков (37 ожидаемых, 46 реальных) и пропустили только 16 голов вместо почти 27 ожидаемых – нелогичная победа над Колосом только подтвердила аномалию. Судя по цифрам, Шахтер сегодня должен восстановить справедливость, хотя на такой матч трудно делать какие-то прогнозы. Так или иначе, поединок будет интересным.

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