Лідер Динамо на заробітках, або Хто відсидів у тюрязі? Призовий кросворд від головного редактора

Кросворд №6 від "Футбол 24". Розгадайте головоломку і вигравайте футболку із Ярмоленком!

Ура! Нарешті ми оговталися від коронавірусного колапсу і відправили заслужені призи чотирьом першим тріумфаторам нашого конкурсу – Романові Позняку, Лілії Гачкало, Назару Сувалку і Віталію Козьмі.

А тим часом до інтелектуального змагу долучаються нові учасники. "Футболом я цікавлюсь з раннього дитинства. Люблю і дивитись футбол, і грати теж. Вболіваю за ФК Агробізнес (я з Хмельниччини) і чекаю його виходу у Прем'єр-лігу. Кросворди теж люблю, тому вирішив випробувати свої сили. Шкодую, що пропустив попередні розіграші", – пише Євген Чернецький.

"Як же добре, що є така чудова нагода трохи розім'яти мізки під час карантину! – радіє Юрій З. – Дякую за цікаво проведений час". Олексій Іванов: "Футбол – це моє все. Тому, вважаю, такі кросворди на тему футболу не тільки розвивають логічне мислення. Цей кросворд був цікавим, а навіть дещо було складно. Від цього він ще цікавіший, ніж попередні кросворди".

Щоправда, із Олексієм погодяться не всі. "Цього разу легше, – ділиться враженнями Максим Шемчук. – Мабуть, в першу чергу, через два величезні слова, легко відгадувані. Ну і класика: коли вгадуєш фінське озеро з інших питань, але все одно гуглиш, щоб перевірити чи таке існує".

"Кросворд зовсім не складний, розібрався з ним в той же день, коли він був опублікований. Я вже зазначав, що два тижні – це забагато часу для розгадування кросворду, тому повторно звертаю Вашу увагу, що можна взяти за правило щотижня публікувати кросворди і щотижня визначати переможців, як у прогнозах на точний рахунок на сайті "Футбол 24", – пропонує Василь Рошинець.

Шановний пане Василю, з радістю! Але для цього потрібне бажання якомога більшої кількості конкурсантів. Якщо ви, друзі, хочете розгадувати футбольні головоломки частіше – напишіть про це у своїх листах.

А тепер – правильні відповіді на кросворд №5 "Хто у Барселоні вболівав за Динамо, а кого застрелили?".

Горизонтально: 3. Кут. 7. Льопа. 8. Аміка. 9. Хей. 10. Боргі. 13. Марта. 17. Галатасарай. 18. Субісаррета. 19. Павел. 22. Інарі. 25. АЕЛ. 26. Педро. 27. Іскра. 28. Сич.

Вертикально: 1. Глєб. 2. Хорр. 3. Кахі. 4. Тайм. 5. Кіпр. 6. Лама. 11. Осасуна. 12. Графіте. 14. Аладрен. 15. Трактор. 16. Махач. 19. Папа. 20. Вудс. 21. Лаос. 22. Іліч. 23. Арка. 24. Іран.

Сліпим жеребом ми обрали переможця. Ним став Олександр Панасюк із міста Дніпро, який отримає фірмову футболку нашого сайту із зображенням Андрія Ярмоленка. Вітаємо із звитягою, Олександре, і просимо вказати свою домашню адресу, номер телефону, відділення Нової пошти, а також розмір футболки, оптимальний для вас.

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Сьогодні на кону ще одна футболка Ярмоли. Попереду у збірної України – матчі Ліги націй та фінальної частини чемпіонату Європи, тож такі шати стануть окрасою для будь-якого вболівальника.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 18 червня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 19 червня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Один із новачків Мілана у 2014-му. 4. Клуб російської Вищої ліги 90-х. 7. Один із капітанів, які приводили свої національні збірні до перемоги у фіналі Кубка світу. 8. Зірка Кальярі середини "нульових", один із найкращих снайперів сезону 2006/07. 9. Ім’я топового напарника Шеви в атаці Мілана. 10. Форвард, політик і футбольний функціонер – легенда Ювентуса. 13. Шведський страйкер: на батьківщині – авторитет, а от у Фулхемі провалився. 16. Син Златко Кранчара. 17. Екс-хавбек збірної Камеруну, який залишив помітний слід у Тулузі та Бетісі. 18. Він працював каменярем і відсидів у тюрязі, а потім "запалив" в АПЛ. Як звати цього крутелика? 19. Богиня футбольної перемоги. 20. Екс-наставник нашого Дніпра. 21. Ім’я, благословенне "Золотим м’ячем". 23. Перший тренер Василя Кобіна (не прізвище). 27. Вожак збірної США, який пограв у чотирьох європейських лігах. 30. Хавбек із солідним досвідом Кальчо, не так давно карав голом збірну України. 31. Атакувальний хав Шахтаря "нульових". 32. Голкіпер, якому Косовський забив один із найкрасивіших своїх м’ячів. 33. Суперник київського Динамо у єврокубках, якого розірвали Белькевич, Мелащенко та Ідахор. 34. Півзахисник збірної Еквадору двох попередніх десятиліть.

Вертикально: 1. Вінгер, який змінив Реал на ПСЖ. 2. Місто на шляху Дніпра до фіналу Ліги Європи-2015. 3. Доволі посередній хавбек збірної Португалії початку 2010-х. 4. Клуб із третього за силою дивізіону Франції. 5. Хімік, який виграв чемпіонат світу. 6. Жіноче прізвисько із збірної Шевченка. 11. Італійський форвард 90-х і 2000-х, який зарекомендував себе в Інтері та Аталанті. Його дід грав за Наполі. 12. Тренер, чия збірна на Євро-2000 здобула одну перемогу, але двічі програла. 14. Потужний португалець, який допоміг Штутгарту здобути останній чемпіонський титул. 15. Цей клуб ніколи не був чемпіоном своєї країни, але має аж чотири європейські кубки. 16. Французький клуб легендарного динамівця. 22. Хорватський топ у єврокубках 90-х. 24. Перший еквадорець у чемпіонатах України. 25. Гравець основного складу збірної Японії на ЧС-2010. 26. Італійський клуб Серії С – ще пам’ятаємо його в еліті. Яка деградація! 28. Мішок із нафтодоларами, який утримував московське Динамо. 29. Крутий голкіпер Роми, кар’єру якого згубив трансфер у Ліверпуль.

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