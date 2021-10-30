"Горняки" взялись за дело со старта встречи. Уже на 4-й минуте Судаков попал в штангу метров с 10-ти, но за мгновение до этого Тете (ассистент) оказался в офсайде. Четыре оборота секундной стрелки спустя последний таки приложился к голу.

Однако главными действующими лицами стали другие. Тете с правого фланга бросил Додо в штрафную, а тот от лицевой линии прострелил на дальнюю стойку, где Манор Соломон эффектно сыграл в одно касание – 1:0.

Останавливаться после этого Шахтер и не собирался. Донетчане зажали Десну на чужой половине и методично нагнетали опасность у ворот Литовки. Вот Майкон пробил рядом со штангой. Далее выстрел Фернандо после нового прострела Тете заблокировал защитник, а свидание с голкипером северян после передачи Исмаили нападающий "горняков" не смог завершить в свою пользу.

В конце концов слабая реализация обернулась для Шахтера проблемами. Юрченко пасом от собственной штрафной бросил в атаку Безбородько, а Денис с центра поля выиграл забег у Бондаря с Марлоном и в два касания пробил Трубина – 1:1!

Однако радость Десны была недолгой. Уже на 27-й минуте Георгий Судаков получил мяч на подступах к штрафной северян и с полукруга мастерски уложил сферу в девятку.

До перерыва "горняки" создали еще несколько возможностей забить. В частности, еще один момент упустил Фернандо – вратарь вытащил его удар после врывания с левого фланга. Майкон не смог акцентированно пробить с нескольких метров после перспективного прострела Тете.

По тому же сценарию начался и второй тайм. Шахтер полностью контролировал территорию, а черниговцы, очевидно, собирались повторить трюк с голом Безбородько. Но снова растратить преимущество донетчане не имели права.

Как следствие, судьба поединка была фактически решена в течение двух минут в середине тайма. Сначала Тете в традиционной манере сместился с фланга в центр и красиво закрутил в дальний угол – мяч от стойки влетел в ворота.

И почти сразу же Шахтер забил в четвертый раз. Это неутомимый Тете запрессинговал Картушова на фланге и заставил того ошибиться. Сфера отлетела к Судакову, который зряче прострелил вдоль ворот, а из пределов штрафной уверенным ударом забил одинокий Фернандо.

До финального свистка "горняки" могли сделать счет совершенно неприличным. Однако Мудрык в одном из эпизодов не смог замкнуть передачу Додо. Литовка же блестящим сэйвом спас северян после выстрела Матвиенко головой. Могла забивать и Десна после ошибки Трубина на выходе – Маркос Антонио вынес мяч с линии.

В конце концов, команды остановились на пяти голах. Уверенная победа (по счету) Шахтера, однако, добавила сомнения перед матчем с Реалом в Лиге чемпионов. За обнаженные сегодня проблемы с реализацией Королевский клуб будет сильно бить. Да и игра обороны во главе с Трубиным даже в нечастых атаках Десны – сплошная тревога...

После победы у Шахтера в активе 32 очка и привычные три пункта отставания от Динамо. Десна остается 9-й (18 баллов).