"Гірники" вийшли вперед на 9 хвилині завдяки голу Соломона, який замкнув передачу Додо на дальній стійці. Втім, Безбородько на 23 хвилині втік від захисників Шахтаря та точно пробив у дальній кут. Дуже швидко Судаков знову вивів віце-чемпіона України вперед, класно поціливши у дальню дев'ятку.

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А по перерві Шахтар добив суперника: спочатку Тете вдався точний удар, який залетів від стійки у ворота. А через хвилину Судаков відібрав м'яч на фланзі та викотив на вільного Фернандо в центрі штрафного – тому залишалось влучити у ворота.