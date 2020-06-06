Шахтар втримав перемогу над Десною в матчі з п'ятьма голами та двома пенальті

В рамках поєдинку 25-го туру УПЛ Десна поступилася Шахтарю (2:3).

Головний тренер Шахтаря прогнозовано вдався до ротації, всадивши на лаву запасних Пятова, Мораєса та Коваленка – замість них з'явилися Трубін, Фернандо та Алан Патрік відповідно. У Десни деякою несподіванкою стала поява Кузика на лівому фланзі, але на інших позиціях все було традиційно. На матчі також був присутнім Андрій Шевченко.

Вже на старті зустрічі Шахтар забрав м'яч під контроль і виявив несподіваного плеймейкера – Кривцова. На 3-й хвилині Сергій видав фантастичний розрізний пас на Фернандо, який вийшов віч-на-віч з Пастом і пробив у дотик. Голкіпер парирував, однак через хвилину м'яч довелося виймати із сітки: Кривцов запустив Додо по флангу, той прострілив у центр штрафного, а Фернандо замкнув у дальній кут – 1:0.

Десна огризнулася низкою контратак, ледь не відзначившись на 6-й та 13-й хвилинах – Кузик розганяв випади, а Філіппов завершував ударами з меж карного майданчика (один пройшов вище воріт, інший заблокували). У Шахтаря був непоганий момент на 13-й, коли Ісмаїлі отримав ефектне закидання від Антоніо та поставив корпус, але Фаворов не дав бразильцю нормально пробити. Поступово команди вирівняли гру.

Шахтар тримав ініціативу, а Десна явно збиралася контратакувати. Обидва підходи спрацювали у другій третині першого тайму: на 25-й хвилині "гірники" заробили пенальті за гру рукою Мостового, але удар Марлоса спокійно взяв Паст – втім, за хвилину ефектний обіграш з Патріком завершився пострілом Марлоса з меж штрафного в дальній кут. 2:0. Десна відповіла низкою контрвипадів, один з яких завершився заблокованими пострілами Кузика та Філіппова – і знову пенальті! Матвієнко підіграв рукою, рефері це помітив, а Фаворов з "позначки" скоротив відставання в рахунку. 2:1.

Ендшпіль першого тайму пройшов у рівній грі, під час якої чернігівці навіть переважали за володінням м'ячем. З моментів у Десни можна згадати непоганий удар Калітвінцева зі штрафного під ліву стійку (Трубін спіймав м'яч), а у Шахтаря – обкрадання Тамма перед карним майданчиком з подальшим пострілом Фернандо повз ближній кут. Крім того, був слабенький удар Тайсона по центру та невдала спроба Фернандо пробити з меж воротарського після прориву Ісмаїлі. На перерву команди пішли за мінімальної переваги чемпіона.

На другий тайм Олександр Рябоконь зняв Тотовицького, випустивши центрбека Гітченка, однак вже за шість хвилин Шахтар завдав фатального удару. Чернігівці провалилися в центрі, після чого "гірники" вилетіли у контратаку 2-в-1 з ударом Фернандо з меж штрафного – Паст витягнув м'яч з дальнього кута, але Марлос тут же зіграв на добиванні. 3:1!

Десна провела кілька атак без особливого завершення й поступово здавалася. Шахтар не підвищував темп, за 40 наступних хвилин створивши всього один небезпечний момент: Марлос увірвався у штрафний, обіграв Паста й пробив у майже порожні ворота – Мостовий заблокував цей удар! Сіверяни з кожною хвилиною втрачали бойовий дух, але на 81-й хвилині ледь не відновили інтригу – Гітченко замкнув подачу зі штрафного ударом головою, влучивши у стійку!

"Гірники" однак, самі допомогли Десні скоротити відставання: на 88-й Матвієнко віддав пас назад на Піхальонка, а той невдало обробив м'яч – Будківський перехопив його й переграв Трубіна. 3:2! На 90-й чернігівці могли і зрівняти, однак Хльобас метрів з 20-ти пробив повз дальню стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу чемпіона.

Таким чином, Шахтар набрав 65 очок, збільшивши відрив... Словом, яка різниця, який там відрив? Головне, що Десна йде із 46 заліковими балами, при тому що Зоря набрала на три пункти більше, а у Динамо (46 очок) завтра очна зустріч з Олександрією (43 пункти).