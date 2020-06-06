Шахтер удержал победу над Десной в матче с пятью голами и двумя пенальти

В рамках поединка 25-го тура УПЛ Десна уступила Шахтеру (2:3).

Главный тренер Шахтёра прогнозируемо предпринял ротацию, усадив на скамейку запасных Пятова, Мораеса и Коваленко – вместо них появились Трубин, Фернандо и Алан Патрик соответственно. У Десны некоторой неожиданностью стало появление Кузика на левом фланге, но на других позициях всё было традиционно. На матче также присутствовал Андрей Шевченко.

Уже на старте встречи Шахтер забрал мяч под контроль и обнаружил неожиданного плеймейкера – Кривцова. На 3-й минуте Сергей выдал фантастический разрезной пас на Фернандо, вышедшего один на один с Пастом и пробившего в касание. Голкипер парировал, однако через минуту мяч пришлось вынимать из сетки: Кривцов запустил Додо по флангу, тот прострелил в центр штрафной, а Фернандо замкнул в дальний угол – 1:0.

Десна огрызнулась рядом контратак, едва не отличившись на 6-й и 13-й минутах – Кузык разгонял выпады, а Филиппов завершал ударами из пределов штрафной (один прошел выше ворот, другой заблокировали). К Шахтера был неплохой момент на 13-й, когда Исмаили получил эффектный заброс от Антонио и поставил корпус, но Фаворов не дал бразильцу нормально пробить. Постепенно команды выровняли игру.

Шахтер держал инициативу, а Десна явно собиралась контратаковать. Оба подхода сработали во второй трети первого тайма: на 25-й минуте "горняки" заработали пенальти за игру рукой Мостового, но удар Марлоса спокойно взял Паст – впрочем, через минуту эффектный обыгрыш с Патриком завершился выстрелом Марлоса из пределов штрафной в дальний угол. 2:0. Десна ответила рядом контрвыпадов, один из которых завершился заблокированными выстрелами Кузика и Филиппова – и вновь пенальти! Матвиенко подыграл рукой, рефери это заметил, а Фаворов с "точки" сократил отставание в счёте. 2:1.

Концовка первого тайма прошла в равной игре, во время которой черниговцы даже превосходили по владению мячом. Из моментов у Десны можно вспомнить неплохой удар Калитвинцева со штрафного под левую штангу (Трубин поймал мяч), а у Шахтера – обворовывание Тамма перед штрафной с последующим выстрелом Фернандо мимо ближнего угла. Кроме того, был слабенький удар Тайсона по центру и неудачная попытка Фернандо пробить из пределов вратарской после прорыва Исмаили. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе чемпиона.

На второй тайм Александр Рябоконь снял Тотовицкого, выпустив центрбека Гитченко, однако уже через шесть минут Шахтер нанёс роковой удар. Черниговцы провалились в центре, после чего "горняки" вылетели в контратаку 2-в-1 с мощным ударом Фернандо из пределов штрафной – Паст вытащил мяч из дальнего угла, но Марлос тут же сыграл на добивании. 3:1!

Десна провела несколько атак без особого завершения и постепенно сдавалась. Шахтер не повышал темп, за 40 последующих минут создав всего один опасный омент: Марлос ворвался в штрафную, обыграл Паста и пробил почти пустые ворота – Мостовой заблокировал этот удар! Северяне с каждой минутой теряли боевой дух, но на 81-й гости едва не восстановили интригу – Гитченко замкнул подачу со штрафного ударом головой, попав в штангу!

"Горняки" однако, сами помогли Десне сократить отставание: на 88-й Матвиенко отдал пас назад на Пихалёнка, а тот неудачно обработал мяч – Будковский перехватил его и переиграл Трубина. 3:2! На 90-й черниговцы могли и сравнять, однако Хлёбас метров с 20-ти пробил мимо дальней штанги. В конце концов, финальный свисток зафиксировал непростую победу чемпиона.

Таким образом, Шахтер набрал 65 очков, увеличив отрыв... Впрочем, какая разница, какой там отрыв? Главное, что Десна осталась с 46 зачётными баллами опустилась на четвертое место, при том что Заря набрала на три пункта больше, а у Динамо (46 очков) завтра очная встреча с Александрией (43 пункта).