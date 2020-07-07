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Шахтар дав відпустку трьом лідерам за два тижні до завершення УПЛ

17:07 - Читать на русском
Шахтар дав відпустку трьом лідерам за два тижні до завершення УПЛ
Мораєс, Марлос та Ісмаїлі / Сайт Шахтаря

Шахтар готовий завершити чемпіонат України без деяких гравців основи.

 

Марлос, Микола Матвієнко і Жуніор Мораєс отримали від клубу відпустку, інформує офіційний сайт "гірників".

Пятов оцінив шанси Шахтаря в матчі-відповіді Ліги Європи проти Вольфсбурга

Команда готуватиметься до матчу 30 туру УПЛ проти Десни без цієї трійки, згодом відпочинок отримають і інщі гравці. Свою останню гру в чемпіонаті Шахтар проведе 19 липня – виїзд до Олександрії. Вже після цього розпочнеться підготовка до матчу-відповіді проти Вольфсбурга в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи (5 серпня).

Нагадаємо, команда Луїша Каштру гарантувала собі титул чемпіона України ще у 27 турі.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо

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Шахтар Шахтар Марлос Жуніор Жуніор Мораєс Микола Микола Матвієнко Десна - Шахтар
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