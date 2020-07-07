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Шахтер дал отпуск трем лидерам за две недели до завершения УПЛ

17:07 - Читати українською
Шахтер дал отпуск трем лидерам за две недели до завершения УПЛ
Мораес, Марлос и Исмаили / Сайт Шахтера

Шахтер готов завершить чемпионат Украины без некоторых игроков основы.

 

Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес получили от клуба отпуск, информирует официальный сайт "горняков".

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Команда будет готовиться к матчу 30 тура УПЛ против Десны без этой тройки, позже отдых получат и другие игроки. Свою последнюю игру в чемпионате Шахтер проведет 19 июля – выезд в Александрию. Уже после этого начнется подготовка к ответному матчу против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы (5 августа).

Напомним, команда Луиша Каштру гарантировала себе титул чемпиона Украины еще в 27 туре.

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Шахтер Шахтер Марлос Жуниор Жуниор Мораес Николай Николай Матвиенко Десна - Шахтер
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