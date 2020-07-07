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Пятов оцінив шанси Шахтаря в матчі-відповіді Ліги Європи проти Вольфсбурга

10:41 - Читать на русском
Пятов оцінив шанси Шахтаря в матчі-відповіді Ліги Європи проти Вольфсбурга
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився думкою щодо готовності "гірників" до протистояння із Вольфсбургом у Лізі Європи.

 

"Цей Кубок ми хочемо завоювати, і в принципі шанси у всіх рівні. Там буде у нас 2-3 тижні підготовки, тому не бачу проблем.

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Чемпіонат Німеччини теж зараз закінчився, у них теж буде пауза, тому ми будемо в рівних умовах", – поділився Пятов у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Вольфсбург в першому поєдинку 1/8 Ліги Європи (2:1). Матч-відповідь запланований орієнтовно на початок серпня.

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