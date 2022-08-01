Шахтар та Байєр мають провести останній раунд переговорів щодо трансферу Мудрика, повідомив Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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Зазначається, що якщо Михайло так і не перебереться до Байєра, то на 99,9% залишиться у донецькому клубі.

Нагадаємо, українець раніше погодив перехід до табору "фармацевтів" – було визначено термін контракту і суму компенсації Шахтарю. Однак згодом "гірники" вирішили підзаробити на трансфері, намагаючись продати свою зірку дорожче. Мудрик вже відмовив Ювентусу та Мілану і запевнив, що хоче виступати лише за Байєр, проте фінальна стадія переговорів з німцями проходить вкрай складно.

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