Аякс і Шахтар зустрічалися у благодійному поєдинку в Амстердамі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Товариський матч

Аякс – Шахтар – 3:1

Голи: Тадіч, 45, Бергейс, 73, Кудус, 83 – Мудрик, 33

Підопічні Альфреда Схрьодера захопили ініціативу з перших хвилин, але не могли втілити свою перевагу в гол. А от Шахтар забив завдяки вдалим індивідуальним діям Михайла Мудрика. Втримати перевагу до перерви не вдалося – Тадіч замкнув скидку Антоні, вразивши порожні ворота.

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По перерві Ігор Йовічевіч змінив майже весь склад, а гра Шахтаря в атаці стала дуже блідою. Аякс додав і закономірно вирвав перемогу, дотиснувши українську команду у фінальні 20 хвилин. Бергейс не без допомоги рикошету і Кудус встановили остаточний рахунок. 3:1 – перша поразка Йовічевіча у статусі головного тренера "гірників".