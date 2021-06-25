Шахтар буде виплачувати компенсацію за Педрінью протягом 5 років
Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів про деталі трансферу бразильського півзахисника Педрінью.
"Педрінью ми хотіли придбати ще рік тому, вели переговори, але не зійшлися по ціні. Цьогоріч ми до нього повернулися, адже вже його знали.
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За умовами угоди, 18 мільйонів євро за Педрінью будемо виплачувати протягом п'яти років", – сказав Палкін у коментарі BurBuzz.
Нагадаємо, бразилець став гравцем Шахтаря 13 червня, підписавши контракт з "гірниками" на 5 років. 23-річний футболіст став другим найдорожчим придбанням "помаранчево-чорних" (після Бернарда) за всю історію.
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