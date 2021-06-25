"Педрінью ми хотіли придбати ще рік тому, вели переговори, але не зійшлися по ціні. Цьогоріч ми до нього повернулися, адже вже його знали.

"38 мільйонів євро – для нас це прийнятні витрати": Палкін пояснив потужний старт трансферної кампанії Шахтаря

За умовами угоди, 18 мільйонів євро за Педрінью будемо виплачувати протягом п'яти років", – сказав Палкін у коментарі BurBuzz.

Нагадаємо, бразилець став гравцем Шахтаря 13 червня, підписавши контракт з "гірниками" на 5 років. 23-річний футболіст став другим найдорожчим придбанням "помаранчево-чорних" (після Бернарда) за всю історію.

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