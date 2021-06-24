"Якщо ми говоримо про форварда, то у нас травмувався Мораєс. Потрібно підсилюватися, адже залишилися молоді хлопці, які не мають достатньо досвіду. Тому взяли Траоре з Аякса, у якого є досвід великих матчів, хороша школа. Якщо говорити про Педрінью, то ми розуміємо, що у нас є Марлос і Тете. Але Марлос, на жаль, фізично всі 90 хвилин не може грати. Потрібна конкуренція для Тете, тому з'явився Педрінью. Універсальний гравець в атаці, може допомогти на різних позиціях.

Траоре мав запрошення від Мілана та клубів АПЛ – форвард обрав Шахтар зовсім не через гроші

Марлон – ключове підписання для Де Дзербі. Він відразу сказав, що всі атаки починає від оборони. І тренеру важливо мати гравця, якого він знає і розуміє. Спокійний, добре володіє м'ячем, є передача. У цьому питанні ми пішли назустріч тренеру.

38 мільйонів євро? Питання не в цифрах. Інформація завжди виходила в інтернет, і коли ми купували якогось футболіста, то вже були адекватні цифри в пресі. Я не можу говорити про подробиці угод. Фінансові умови нас влаштували, тому для нас це прийнятні і цілком обгрунтовані витрати", – резюмував Палкін в коментарі BurBuzz.

Де Дзербі у Шахтарі ненадовго: конкуренція з Луческу, кілька тривожних моментів і останній шанс для Коноплянки