"Педриньо мы хотели приобрести еще год назад, вели переговоры, но не сошлись по цене. В этом году мы к нему вернулись, ведь уже его знали.

"38 миллионов евро – для нас это приемлемые расходы": Палкин объяснил мощный старт трансферной кампании Шахтера

По условиям соглашения, 18 млн евро за Педриньо будем выплачивать в течение пяти лет", – сказал Палкин в комментарии BurBuzz.

Напомним, бразилец стал игроком Шахтера 13 июня, подписав контракт с "горняками" на 5 лет. 23-летний футболист стал вторым самым дорогим приобретением "оранжево-черных" (после Бернарда) за всю историю.

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