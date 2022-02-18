Шахтар переграв Астану (3:0) у черговому спарингу команди Де Дзербі на зимових зборах. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 18 02 2022

Шахтар – Астана – 3:0

Голи: Мудрик, 2, Тете, 88, Нерес, 90

Розкішний асист Трубіна, Бразилія Мудрика і провал Бескоровайного на старті

Після сенсаційної поразки від Маріуполя команда Де Дзербі вирішила помірятися силами з чинним віце-чемпіоном Казахстану. До слова, свою першу перемогу в новому році звітний суперник Шахтаря здобув саме в спарингу з азовцями (3:2). Астана взимку підписала українського чемпіона світу U-20 Бескоровайного, який уже встиг дебютувати в контрольних іграх, а сьогодні також вийшов у стартовому складі. Найтитулованіший клуб Казахстану восени звільнив екс-хавбека московського Спартака Тіхонова, якого дискваліфікували на 2 роки. Раніше ж 6-разового чемпіона очолював українець Григорчук.

Шахтар – Астана: онлайн-трансляція матчу

Минуло якихось 110 секунд, як Мудрик вискочив сам на сам і класно прокинув повз голкіпера. Відзначаємо асист воротаря Трубіна від свого штрафного у коридор між Бескоровайним і його партнером по центру оборони. Перший удар Астани на 7 хвилині. Вітао самовіддано заблокував його у падінні, арбітр вгледів гру рукою. І знову Трубін топ. Анатолій витягує красивий удар зі штрафного з-під поперечини. Майкон привіз ще один небезпечний стандарт необачним фолом. Цього разу стінка заблокувала.

Шахтар пачками не забиває з кількох метрів, коли воротар безсилий

Тете протягнув м'яч у швидкій атаці, Судаков у дотик непогано задумував останній мазок комбінації, адже після цього Мораєс перекинув кіпера, але судді скасовують гол через офсайд. Степаненко метрів з 10 дав вище, а ворота ж були практично порожніми. Судаков перед тим пробивав з кількох метрів і влучив у голкіпера. Знову відзначаємо останній пас Мудрика, який виклав для Георгія ідеальний шанс. Михайло тепер виводить Додо фактично на одного голкіпера – сейв.

Бразильський правий захисник чудово почувається у парі з 21-річний українським вінгером, граючи на лівому краю. А ось в обороні бувають проблеми. Зовсім безперешкодно пройшла блискавична атака у кілька пасів флангом Додо, вивели форварда у воротарський, і там лише Трубін врятував. Мудрик закрутив чергову карусель проходом зі своєї половини, Вінісіус накидав, відігравши голкіпера, але Тете і Судаков по черзі не влучають у порожні ворота.

️ Гольова передача Анатолія Трубіна та майстерне виконання Михайла Мудрика ?



Дивіться пряму трансляцію спарингу «Шахтар» – «Астана»: https://t.co/9iO8Zk2rHU.#Shakhtar #ШахтарАстана pic.twitter.com/dk9u6gnUIh — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 18, 2022

Трубін – один з головних героїв, хоча рахунок розгромний

Бразильський вінгер не використав ще один момент. Тете хитнув двох захисників, однак пробив максимально зручно для кіпера. Знову лівим флангом Шахтаря проходить атака з ударом, Трубін тягне і цього разу. Матвієнко намагався гасити пожежу, але не дуже вийшло. Додо знову улюбленою правою пробиває зліва. Воротар переводить у поперечину потужний низовий удар. Реактивний Мудрик спочатку видає рулетку Зідана, а потім, мов на мотоциклі, обходить захисника й ідеально котить під удар Судакову. Знову вище дає Георгій.

Бескоровайний міг виправитися за все, але асист скасували. Феєрія Додо теж вхолосту

Усе те саме і після перерви. Додо класно відіграє воротаря і віддає на порожні, а Мораєс також не влучає навіть у площину. Браян отримав пас у штрафному Шахтаря і непогано пробив повз дальній кут. Чергова спроба Тете, яка надто слабка і легка для воротаря. Матвієнко приклався здалеку. Удар над воротами – нині чи не найбільша біда Шахтаря. Бескоровайний класно відкрився на закидання зі штрафного і виклав гольовий пас, але судді скасували взяття воріт через положення поза грою. А цілком могло ж бути 1:1 під завісу гри! Додо просто шматує правий фланг Астани. Як бразилець досі без гола/асиста у цьому контрольному матчі, загадка із загадок.

Джокери Де Дзербі добивають з неймовірною легкістю

Педрінью після виходу на заміну двічі поспіль перевіряє реакцію голкіпера дальніми пострілами. Нерес нарешті знайшов Тете у штрафному так, аби земляк забив. Той же джокер Де Дзербі доводить до розгрому. Нерес використав пас Майкона. Фінальна крапка налаштовує на позитив, але якби не Трубін, жахлива реалізація і чималенькі проблеми в захисті могли відгукнутися зовсім іншим результатом. Насамкінець виручає ще й Пятов. Уже в суботу, 19 лютого, Шахтар зіграв свій останній спаринг перед відновленням офіційного сезону. Суперником "гірників" стане латвійська Рига, в якій вистачає представників України.