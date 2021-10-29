Астана залишилась без головного тренера після скандалу у чемпіонаті Казахстану.

Наставника Астани Андрія Тихонова дискваліфікували на 2 роки від роботи у Казахстані за демарш його підопічних у матчі з Кайратом (0:1), повідомляє KFF.kz.

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Наприкінці першого тайму зустрічі футболісти Астани покинули поле, демонструючи свою незгоду із суддівськими рішеннями. Проте вже за кілька хвилин підопічні російського тренера повернулись та продовжили гру, яку у підсумку програли.

Тихонов запевнив, що це була ініціатива гравців, а не його.У фахівця ще є шанс на оскарження рішення.

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