"Гірники" в рамках підготовки до чемпіонату України під час паузи, викликаної матчами збірних, визначились з майбутнім суперником.

Донецький Шахтар в рамках тренувального процесу проведе товариський матч з донецьким Олімпіком, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Україна – Швейцарія: Пятов назвав сильні сторони суперника перед матчем Ліги націй

Поєдинок відбудеться у суботу, 5 вересня, в Києві на НТК імені Віктора Баннікова об 11:00. Зустріч пройде без глядачів, однак пряму трансляцію можна буде переглянути на каналі Shakhtar TV.

Головна мета поєдинку – підтримка ігрової форми серед тих гравців Шахтаря, які залишились у розпорядження Каштру. До слова, оскільки одразу 15 футболістів "гірників" відбули у розташування своїх збірних, головний тренер донеччан залучатиме до тренувань молодь з U-21.

Динамо знову втрачає лідера – Жерсон може піти в топ-чемпіонат попри травму, а його агент пояснює роль Луческу