"Горняки" в рамках подготовки к чемпионату Украины во время паузы, вызванной матчами сборных, определились с будущим соперником.

Донецкий Шахтер в рамках тренировочного процесса проведет товарищеский матч с донецким Олимпиком, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Поединок состоится в субботу, 5 сентября, в Киеве на НТК имени Виктора Банникова в 11:00. Встреча пройдет без зрителей, однако прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Shakhtar TV.

Главная цель поединка – поддержка игровой формы среди игроков Шахтера, которые остались в распоряжение Каштру. К слову, поскольку сразу 15 футболистов "горняков" отбыли в расположение своих сборных, главный тренер дончан планирует привлечь к тренировкам молодежь из U-21.

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