"Чи потрібен період для відновлення після довгого сезону? Все нормально, хоча й були наприкінці неприємні матчі. Але це життя футболіста. Ми повинні вміти приймати як перемоги, так і поразки. Тим більше, зараз змінили обстановку і приїхали у збірну. Все чудово, ми готові до гри.

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Сильні сторони Швейцарії? Ми досконало вивчили суперника і знаємо їхню тактику. Це сильна команда, тут немає індивідуальностей. Так, є гравці з Італії та Англії, проти деяких із них я грав у єврокубках. Але це команда тренера, який підняв цю команду на високий рівень", – сказав Пятов на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже завтра, 3 вересня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.

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