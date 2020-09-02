Україна – Швейцарія: Пятов назвав сильні сторони суперника перед матчем Ліги націй
Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився очікуваннями від стартового поєдинку "синьо-жовтих" проти команди Владіміра Петковіча.
"Чи потрібен період для відновлення після довгого сезону? Все нормально, хоча й були наприкінці неприємні матчі. Але це життя футболіста. Ми повинні вміти приймати як перемоги, так і поразки. Тим більше, зараз змінили обстановку і приїхали у збірну. Все чудово, ми готові до гри.
Україна – Швейцарія: команда Шевченка зазнала чергової втрати перед матчем Ліги націй
Сильні сторони Швейцарії? Ми досконало вивчили суперника і знаємо їхню тактику. Це сильна команда, тут немає індивідуальностей. Так, є гравці з Італії та Англії, проти деяких із них я грав у єврокубках. Але це команда тренера, який підняв цю команду на високий рівень", – сказав Пятов на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже завтра, 3 вересня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.
Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй