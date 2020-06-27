Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 28-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар у минулому турі оформив дострокове чемпіонство. Парадоксально, але в УПЛ стало більше інтриги, адже тепер в матчах проти "гірників" кожен колектив може чіплятися за очки – вони донеччанам вже не потрібні, команда буде невмотивована й виходитиме в неоптимальних складах. З іншого боку, зовсім бити байдики й грати резервом колектив не може, адже в серпні почнеться Ліга Європи. Словом, від Шахтаря слід очікувати чого завгодно, а от у Зорі ситуація проста – Динамо попереду з трьома очками відриву, Десна на стільки ж відстає. Поразка чемпіону при паралельній перемозі киян над сіверянами ще не означатиме кінець боротьби за срібло, але віри в позитивний кінець для луганців буде вкрай мало.

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В ігровому плані Шахтар явно натякає, що сміливо грати проти нього не тільки можна, а і потрібно. Тиждень тому Олександрія дала фантастичний бій, витягнувши матч з 0:1 до 2:1 завдяки фланговим контратакам та стандартам, з якими в донеччан біда. Лише вихід Тете та його дубль врятували чемпіонські урочистості "гірників". За тур до цього Колос натурально переграв Шахтар за більшістю показників, але зазнав мінімальної поразки – донеччанам пощастило покарати суперника за кілька помилок позаду, але ковалівці реально притискали гранда. Навіть Десна з Динамо, яких вкатали в газон, на двох забили три м'ячі з трьох моментів. Зрештою, Зоря в матчі перед карантином взагалі прибила "помаранчево-чорним".

В останніх турах команду рятував клас, який дозволяв компенсувати деякі перекоси в грі. Втім, тоді Шахтарю були потрібні очки, а зараз важко знайти мотивацію для бразильців – ті почали дуріти в перший же тиждень після чемпіонства, роздаючи провокативні інтерв'ю один про одного. Вірогідно, Луїшу Каштру доведеться вдатися до ротації, але наскільки вона буде широкою – питання відкрите. Більше часу точно отримають Соломон, Коноплянка, Тете і Фернандо. В будь-якому випадку, Шахтар сьогодні буде ослабленим.

Зоря після карантину справила доволі неоднозначне враження. Проти Олександрії та Колоса команда Віктора Скрипника грала натужно, не добравши очок і продемонструвавши проблеми з фізичними кондиціями та розвитком позиційних атак. Отримавши м'яч під контроль, луганці здебільшого катали його поперек поля на межі центральної та останньої третини, ще й ковтаючи контратаки при кожній втраті. В поєдинку з Динамо все шикарно працювало в першу годину – "мужики" вели як за більшістю статистичних показників, так і за голами, але потім сили на мокрому полі закінчились, і Динамо потрійною заміною вирвало впевнену перемогу за 30 хвилин. Здавалося, це кінець, але вже в наступному турі Зоря винесла Десну в одну калітку. Чернігівці, між іншим, було фаворитами зустрічі.

Схоже, Зоря прогресує по ходу чемпіонату, набираючи оптимальні фізичні кондиції. Вони дозволяють луганцям тримати найвищі показники інтенсивності пресингу в УПЛ і грати в цікавий футбол низом – Шахтарю в поточному сезоні з ним було дуже важко. В поєдинку першого етапу в Харкові команди влаштували перестрілку 4:3, а в Запоріжжі завдяки потужному удару Михайличенка із зони перед штрафним "мужики" взагалі виграли. Зоря явно не боїться "гірників", а ті ще й вийдуть в ослабленому складі та без належної мотивації (принаймні, це цілком вірогідно) – залишається тільки перемагати. Все в руках футболістів.

Кадрова ситуація

У Шахтаря не зіграє тільки Ісмаїлі, який відновлюється від пошкодження коліна, а інших серйозних кадрових втрат немає. До матчу готувалися молоді виконавці, зокрема – Сікан, Вакула, Трубін, Вітао та Мудрик. Вірогідно, деякі з цих футболістів отримають свої хвилини на полі, а можливо хтось вийде і в основі. Дискваліфікованих в складі "гірників" немає.

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Натомість, їх достатньо в складі Зорі – гру пропустять Вернидуб, Чеберко та Цвек. Крім того, в лазареті залишаються аж два голкіпера (Шевченко та Махарадзе). З іншого боку, повернувся до тренувань Іванісеня, якого травмували з Десною, а дискваліфікацію відбув Лєднєв.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Зоря

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Сіпріано – Степаненко, Антоніо – Тете, Коваленко, Соломон – Фернандо

Зоря: Васіль – Каменюка, Тимчик, Абу Ханна, Михайліченко – Іванісеня – Хомченовський, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Навіть букмекери на знають, хто фаворит у цій парі – невмотивований і ротаційний, але все одно потужний Шахтар, чи амбітна, але нестабільна Зоря з кадровими проблемами. Можна впевнено говорити тільки про те, що голи в матчі будуть і, вірогідно, не один. Логіка також говорить, що якщо "мужики" цілу годину розкатували Динамо, впевнено винесли Десну, а в матчах проти Шахтаря забили чотири голи й переграли "гірників" навесні, то і сьогодні тріумфувати їм до снаги.

Наскільки це реально, покаже матч, але на папері команди зараз приблизно рівні. Мінуси вони компенсують своїми козирями, тож якщо прогнозувати точний результат, то цілком вірогідною здається бойова нічия. Втім, прогнози на цей поєдинок – справа дуже невдячна. Матч може завершитись з будь-яким рахунком.

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