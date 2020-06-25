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Скрипник оцінив стан Зорі напередодні матчу із Шахтарем

10:44 - Читать на русском
Скрипник оцінив стан Зорі напередодні матчу із Шахтарем
Віктор Скрипник / фото: ФК Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував кадрову ситуацію луганського клубу перед поєдинком проти Шахтаря.

 

"Як перемога над Десною вплинула на настрій Зорі? Будь-яка перемога дає позитивні емоції. І ці емоції максимально концентруються після хороших ігор і якісно виконаної роботи. Нами була здобута виїзна перемога проти хорошого суперника. Переконлива перемога. Вона дала нам тільки гарний настрій.

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Особисто для мене важче грати проти майстрів, які багато вміють у футболі і грають по ситуації. Упевнений, що наш майбутній суперник, мотивований він чи ні, як-небудь грати не буде. Шахтар виходить на поле, і робить свою роботу добре. Недарма вони достроково стали чемпіонами. Але ми будемо дивитися на себе. Нам потрібно набирати очки.

Віталій Вернидуб в строю і вже тренується в загальній групі. Шкода, що він нам не допоможе через перебір карток. Заурі Махарадзе пошкодив привідний м'яз. У нього серйозний надрив. Вибув десь на 3-4 тижні, тобто, до кінця чемпіонату. У Діми Іванісені є проблема із задньою поверхнею стегна, але все йде на поліпшення і, сподіваюся, в цій грі він нам допоможе", – поділився Скрипник у коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, матч Шахтар – Зоря відбудеться 27 березня, початок гри о 19:30.

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Теги
Віктор Віктор Скрипник Зоря Зоря Віталій Віталій Вернидуб Шахтар - Зоря Заурі Заурі Махарадзе Дмитро Дмитро Іванісеня
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