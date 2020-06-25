Скрипник оцінив стан Зорі напередодні матчу із Шахтарем

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував кадрову ситуацію луганського клубу перед поєдинком проти Шахтаря.

"Як перемога над Десною вплинула на настрій Зорі? Будь-яка перемога дає позитивні емоції. І ці емоції максимально концентруються після хороших ігор і якісно виконаної роботи. Нами була здобута виїзна перемога проти хорошого суперника. Переконлива перемога. Вона дала нам тільки гарний настрій.

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Особисто для мене важче грати проти майстрів, які багато вміють у футболі і грають по ситуації. Упевнений, що наш майбутній суперник, мотивований він чи ні, як-небудь грати не буде. Шахтар виходить на поле, і робить свою роботу добре. Недарма вони достроково стали чемпіонами. Але ми будемо дивитися на себе. Нам потрібно набирати очки.

Віталій Вернидуб в строю і вже тренується в загальній групі. Шкода, що він нам не допоможе через перебір карток. Заурі Махарадзе пошкодив привідний м'яз. У нього серйозний надрив. Вибув десь на 3-4 тижні, тобто, до кінця чемпіонату. У Діми Іванісені є проблема із задньою поверхнею стегна, але все йде на поліпшення і, сподіваюся, в цій грі він нам допоможе", – поділився Скрипник у коментарі офіційному сайту Зорі.

Нагадаємо, матч Шахтар – Зоря відбудеться 27 березня, початок гри о 19:30.

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