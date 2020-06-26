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Шахтар втратить очки, а Динамо закріпиться на другій сходинці – прогноз Шуховцева на центральні матчі 28-го туру УПЛ

21:35 - Читать на русском
Шахтар втратить очки, а Динамо закріпиться на другій сходинці – прогноз Шуховцева на центральні матчі 28-го туру УПЛ
Зоря – Шахтар / Фото ФК Шахтар

Колишній голкіпер Металіста Ігор Шуховцев поділився думками щодо найближчих матчів українських грандів.

 

"Шахтар – Зоря? Не думаю, що "гірники" відійдуть від своєї гри, але важко сказати, яким складом і з яким настроєм підопічні Луїша Каштру вийдуть на першу гру у статусі чемпіонів. А Зорі очки потрібні обов'язково. Мій прогноз – 1:1.

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Десна – Динамо? Минулий матч у виконанні Десни виглядав мало не провалом на фоні того, на що чернігівці здатні насправді. Якщо трапився якийсь злам, то їм важко буде розраховувати на позитивний результат у зустрічі з Динамо. Передбачаю – 0:1", – розповів Шуховцев для Команда 1.

Нагадаємо, Шахтар став тріумфатором чемпіонату України за 5 турів до завершення турніру.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Шахтар - Зоря Ігор Ігор Шуховцев Зоря Зоря Десна Десна
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