Шахтар втратить очки, а Динамо закріпиться на другій сходинці – прогноз Шуховцева на центральні матчі 28-го туру УПЛ

Колишній голкіпер Металіста Ігор Шуховцев поділився думками щодо найближчих матчів українських грандів.

"Шахтар – Зоря? Не думаю, що "гірники" відійдуть від своєї гри, але важко сказати, яким складом і з яким настроєм підопічні Луїша Каштру вийдуть на першу гру у статусі чемпіонів. А Зорі очки потрібні обов'язково. Мій прогноз – 1:1.

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Десна – Динамо? Минулий матч у виконанні Десни виглядав мало не провалом на фоні того, на що чернігівці здатні насправді. Якщо трапився якийсь злам, то їм важко буде розраховувати на позитивний результат у зустрічі з Динамо. Передбачаю – 0:1", – розповів Шуховцев для Команда 1.

Нагадаємо, Шахтар став тріумфатором чемпіонату України за 5 турів до завершення турніру.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?