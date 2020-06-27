Шахтер – Заря: анонс матча УПЛ

Шахтер в рамках 28-го тура УПЛ принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер в прошлом туре оформил досрочное чемпионство. Парадоксально, но в УПЛ стало больше интриги, ведь теперь в матчах против "горняков" каждый коллектив может цепляться за очки – они дончанам уже не нужны, команда слабо мотивирована и будет выходить в неоптимальных составах. С другой стороны, совсем бить баклуши и играть резервом коллектив не может, ведь в августе поединки с Вольфсбургом. Словом, от Шахтера можно ожидать чего угодно, а вот у Заре ситуация простая – Динамо впереди с тремя очками отрыва, Десна на столько же отстаёт. Поражение чемпиону при параллельной победе киевлян над северянами еще не будет означать конец борьбы за серебро, но веры в положительный конец для луганчан останется крайне мало.

В игровом плане Шахтер явно намекает, что смело играть против него не только можно, но и нужно. В прошлом туре Александрия дала фантастический бой, вытащив матч с 0:1 до 2:1 благодаря фланговым контратак и стандартам, с которыми у дончан беда. Только выход Тете и его дубль спасли чемпионские торжества "горняков". За тур до этого Колос натурально переиграл Шахтер по большинству показателей, но потерпел минимальное поражение – дончанам удалось наказать соперника за несколько ошибок позади, но ковалёвцы реально прижимали гранда. Даже Десна с Динамо, которых вкатали в газон, на двоих забили три мяча из трёх моментов. В конце концов, Заря в матче перед карантином прибила "оранжево-чёрных".

В последних турах команду спасал класс, который позволял компенсировать некоторые перекосы в игре. Впрочем, тогда Шахтеру были нужны очки, а сейчас трудно найти мотивацию для бразильцев – те начали дуреть в первую же неделю после чемпионства, раздавая провокационные интервью друг о друге. Вероятно, Луишу Каштру придётся прибегнуть к ротации, но насколько она будет широкой – вопрос открытый. Больше времени точно получат Соломон, Коноплянка, Тете и Фернандо. В любом случае, Шахтер сегодня будет ослаблен.

Заря после карантина произвела довольно неоднозначное впечатление. Против Александрии и Колоса команда Виктора Скрипника играла натужно, не добрав очков и продемонстрировав проблемы с физическими кондициями и развитием позиционных атак. Получив мяч под контроль, луганчане в основном катали его поперек поля на границе центральной и последней трети, ещё и глотая контратаки при каждой потере. В поединке с Динамо всё шикарно работало в первый час – "мужики" вели как по большинству статистических показателей, так и по голам, но потом силы на мокром поле закончились, и Динамо тройной заменой вырвало уверенную победу за 30 минут. Казалось, это конец, но уже в следующем туре Заря вынесла Десну в одну калитку. Черниговцы, между прочим, было фаворитами встречи.

Похоже, Заря прогрессирует по ходу чемпионата, набирая оптимальные физические кондиции. Они позволяют луганчанам удерживать самые высокие показатели интенсивности прессинга в УПЛ и играть в интересный футбол низом – Шахтеру в этом сезоне с ним было очень трудно. В поединке первого этапа в Харькове команды устроили перестрелку 4:3, а в Запорожье благодаря мощному удару Михайличенко из зоны перед штрафной "мужики" вообще выиграли. Заря явно не боится "горняков", а те ещё и выйдут в ослабленном составе без должной мотивации (по крайней мере, это вполне вероятно) – остаётся только побеждать. Всё в руках футболистов.

Кадровая ситуация

У Шахтера не сыграет только Исмаили, который восстанавливается от повреждения колена, а других кадровых потерь нет. К матчу готовились молодые исполнители, в частности – Сикан, Вакула, Трубин, Витао и Мудрик. Вероятно, некоторые из этих футболистов получат свои минуты на поле, а возможно кто-то выйдет и в основе. Дисквалифицированных в составе "горняков" нет.

Зато их достаточно в составе Зари – игру пропустят Вернидуб, Чеберко и Цвек. Кроме того, в лазарете остаются аж два голкипера (Шевченко и Махарадзе). С другой стороны, вернулся к тренировкам Иванисеня, которого травмировали с Десной, а дисквалификацию отбыл Леднев.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Заря

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Сиприано – Степаненко, Антонио – Тете, Коваленко, Соломон – Фернандо

Заря: Василь – Каменюка, Тимчик, Абу Ханна, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Даже букмекеры на знают, кто фаворит в этой паре – немотивированный и ротационный, но всё равно мощный Шахтер, или амбициозная, но нестабильная Заря. Можно уверенно говорить только о том, что голы в матче будут и, вероятно, не один. Логика также говорит, что если "мужики" целый час раскатывали Динамо, уверенно вынесли Десну, а в матчах против Шахтера забили четыре гола и переиграли "горняков" весной, то и сегодня торжествовать им по силам.

Насколько это реально, покажет матч, но на бумаге команды примерно равны. Минусы они компенсируют своими козырями, и если прогнозировать точный результат, то вполне вероятной кажется боевая ничья. Впрочем, прогнозы на этот поединок – дело очень неблагодарное. Матч может завершиться с любым счетом.