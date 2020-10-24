Шахтар – Ворскла: Максимов розкрив неприємні кадрові проблеми полтавців
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов розповів про труднощі, з якими зіткнувся під час підготовки до принципового протистояння з Шахтарем.
"Будемо грати. Приємно, що Шахтар виграв у Мадриді, гарний настрій. Багато сил віддали, багато хворих, як і у нас.
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У нас є люди, які провели одне тренування, хтось – два, а хтось – взагалі не проводив. Але ми їх взяли з собою. Ситуація з коронавірусом не дуже приємна.
Кожен футболіст у різній формі. Один взагалі не відновився, інший... Кане взяли – він не тренувався, деякі два дні тренувалися. Але найголовніше, що потихеньку всі повертаються", – сказав Юрій Максимов в ефірі Футбол News.
Зауважимо, зустріч "гірників" з Ворсклою у рамках 7-го туру УПЛ розпочнеться сьогодні, 24 жовтня, о 14:00. До поєдинку команди мали певні труднощі, адже в обох була велика кількість гравців хворих на COVID-19 – частина футболістів ще не встигла повноцінно відновитись.