Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к принципиальному противостоянию с Шахтером.

"Будем играть. Приятно, что Шахтер выиграл в Мадриде, хорошее настроение. Много сил отдали, много больных, как и у нас.

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У нас есть люди, которые провели одну тренировку, кто-то – два, а кто-то – вообще не проводил. Но мы их взяли с собой. Ситуация с коронавируса не очень приятная.

Каждый футболист в разной форме. Один вообще не восстановился, другой... Кане взяли – он не тренировался, некоторые два дня тренировались. Но самое главное, что потихоньку все возвращаются", – сказал Юрий Максимов в эфире Футбол News.

Заметим, встреча "горняков" с Ворсклой в рамках 7-го тура УПЛ начнется сегодня, 24 октября, в 14:00. До поединка команды имели определенные трудности, ведь в обоих было большое количество игроков больных COVID-19 – часть футболистов еще не успела полноценно восстановиться.

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