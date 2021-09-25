"У першому таймі ми зіграли добре, але, можливо, були не дуже впевненими в собі. Не вважаю, що ми вже думали про Інтер. Питання в тому, що в старті вийшло багато хлопців, які цього сезону мало грали. І в нас на полі було багато молодих. Крім Пятова, Марлоса та Кривцова, майже всім близько 20–21 рік. Часом є проблема браку досвіду, і коли ми мали б закрити матч, він ще лишається відкритим. Я вважаю, що сьогодні ми здобули важливу перемогу для молодих футболістів і важливу в чемпіонаті.

Коли повернеться Трубін? Він сьогодні був на лаві, він ще не у хорошому стані, тому інтенсивно тренується. Я не поспішаю, адже є Пятов – воротар, який заслуговує грати в стартовому складі. Коли Трубін буде готовий на сто відсотків, тільки тоді він зможе знов зіграти. Що ж до Інтера, завтра ми почнемо інтенсивно готуватися до матчу. Це сильна команда, навіть сильніша, ніж минулого сезону.

Шахтар – Верес – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Чи не ризиковано було випускати стільки молодих гравців? Так, звісно, це був ризик, однак я треную хлопців щодня і знаю їхні якості. Бондаренка, Корнієнка, всіх інших, хто грав сьогодні. В мене є мета, щоб, ідучи з Шахтаря, я залишив команду сильнішою, ніж вона була. Щоб прогресувати, вони повинні грати в таких матчах. Конопля, Корнієнко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сікан... Якщо ми не приділятимемо уваги майбутньому, то, коли завершать кар'єру Пятов, Степаненко, Кривцов і Марлос, наші молоді футболісти будуть не готові. І тоді Шахтарю потрібно буде зменшити амбіції.

Я завжди називаю трьох футболістів, які можуть бити пенальті, й сьогодні ними були Марлос, Тете і Сікан. Звісно, я говорю, хто на першому, на другому та третьому місцях, потім вони самі розбираються на полі. Стосовно Траоре, я вважаю, що він має ставити за мету стати найкращим бомбардиром сезону. До речі, ми не повинні забувати, що йому лише 20 років", – сказав Роберто Де Дзербі під час післяматчевої прес-конференції.

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