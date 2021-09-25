"В первом тайме мы сыграли хорошо, но, может быть, не слишком были уверены в себе. Не считаю, что мы уже думали об Интере. Вопрос в том, что в старте вышли многие ребята, которые в этом сезоне мало играли. И у нас на поле много молодых. Кроме Пятова, Марлоса и Кривцова, почти всем порядка 20–21 года. Иногда есть проблема нехватки опыта, и когда мы должны бы закрыть матч, он еще остается открытым. Я считаю, что сегодня мы одержали важную победу для молодых футболистов и в целом важную в чемпионате.

Коогда вернется Трубин? Он был сегодня на скамейке, он еще не в хорошем состоянии, поэтому интенсивно тренируется. Я не спешу, потому что есть Пятов – вратарь, заслуживающий играть в стартовом составе. Когда Трубин будет готов на сто процентов, только тогда он может снова сыграть. Что касается Интера, завтра мы начнем интенсивно готовиться к матчу. Это сильная команда – даже сильнее, чем в прошлом сезоне.

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Не рисковано ли было выпускать столько молодых игроков? Да, конечно, это был риск, но я тренирую ребят каждый день и знаю их качества. Бондаренко, Корниенко, всех остальных, кто играл сегодня. И у меня цель, чтобы, уходя из Шахтера, я оставил команду сильнее, чем она была. Чтобы прогрессировать, они должны играть в таких матчах. Конопля, Корниенко, Бондаренко, Судаков, Мудрик, Сикан… Если мы не будем уделять внимание будущему, то, когда закончат карьеру Пятов, Степаненко, Кривцов и Марлос, наши молодые футболисты будут не готовы. И тогда Шахтеру нужно будет уменьшить амбиции.

Я всегда называю трех футболистов, которые могут бить пенальти, и сегодня ими были Марлос, Тете и Сикан. Конечно, я говорю, кто на первом, на втором и третьем местах, и потом они сами разбираются на поле. По поводу Траоре, я считаю, что он должен поставить перед собой цель стать лучшим бомбардиром сезона. Кстати, мы не должны забывать, что ему только 20 лет", – сказал Роберто Де Дзерби во время послематчевой пресс-конференции.

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