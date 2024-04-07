"Для моєї ситуації дуже важливі голи, асисти. Хочеться дивитись у майбутнє, що я маю можливість перейти в іншу команду. Однак зараз усі дивляться та всі говорять тільки про тих футболістів, які забивають голи та віддають результативні передачі. Я наводив приклад того ж Беллінгема.

У матчі з Чорноморцем мені вдалось забити 2 голи, віддати гольову, і я неймовірно задоволений цим і хочу тільки покращувати свої результати, щоб у кожному матчі в мене були якісь гольові дії.

Судаков зацікавив ще один топ-клуб у Європі – там виступає гравець збірної України

Я граю кожен матч по 90 хвилин. Напевно, я зараз у своїй фізично максимальній формі. Немає на що скаржитись. Певно, і вік ще впливає, і підготовка також. Я готовий на кожну гру. Звісно, інколи є втома, але зараз навіть часу немає про це думати. Я знаю, що в мене багато чого попереду, я дивлюсь у майбутнє, і всю увагу, концентрацію приділяю наступній грі. Після кожної гри є втома. Утім, ми зараз граємо через 3-5 днів. Я вже звик до такого графіку.

У поєдинку з Чорноморцем у мене був рекорд High Speed. Це коли пробігаєш дистанцію на швидкості понад 21 км/год. У мене було понад 700 метрів. Це для мене високий показник, та я розумію чому. Ми грали всю гру один в один і постійно треба було відкриватися, бігати. Не можна грати, як ми грали проти Миная, постійно в більш статичному положенні, коли суперник закривається. Це ще й від гри самої залежить", – резюмував Судаков у коментарі УПЛ ТБ.

До слова, Георгій у нинішньому сезоні провів 26 матчів, в яких відзначився 7 голами та 3 асистами. Transfermarkt оцінює зірку Шахтаря у 25 млн євро, але його новий контракт нібито передбачає клаусулу на понад 100 млн євро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?