"Шахтар бореться з Динамо за чемпіонство. Кияни відірвалися від "гірників" вже на три очки. Шахтарю простіше, ніж Динамо. Вони перемогли в Ізраїлі і матч-відповідь з Маккабі перетвориться на формальність. "Гірників" тепер цікавить УПЛ, яка на даний момент для них важливіша, ніж друга гра з ізраїльтянами. Жодних експериментів не буде і вийде грати основа.

"Шахтарю відступати нікуди": Вірт – про перспективи Руха у матчі з "гірниками"

Шахтар не пробачить супернику ту нічию 1:1 у першому колі. Після неї львів'яни і почали набирати очки. Рух тоді зрозумів, що він може грати з усіма, хлопцям психологічно допоміг той матч.

Ми побачимо достатньо прогнозовану гру. Буде контроль м'яча Шахтаря і агресія з перших хвилин. Розслабленості і недооцінки не буде. Вони будуть намагатися зробити ставку на індивідуальні якості гравців, на стандарти. Експериментів "гірники" не робитимуть, вони будуть максимально працювати на результат. А для Руха, як би він не зіграв, це величезний досвід, львів'яни лише дебютували в УПЛ", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, матч 15-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Рухом відбудеться вже сьогодні, 21-го лютого. Початок зустрічі о 17:00.

Шахтар – Рух: анонс матчу УПЛ