Шахтар – Рух: Грозний не залишає львів'янам жодних шансів на успіх
Відомий український тренер В'ячеслав Грозний поділився думками щодо протистояння чинного чемпіона УПЛ проти аутсайдера турніру.
"Шахтар бореться з Динамо за чемпіонство. Кияни відірвалися від "гірників" вже на три очки. Шахтарю простіше, ніж Динамо. Вони перемогли в Ізраїлі і матч-відповідь з Маккабі перетвориться на формальність. "Гірників" тепер цікавить УПЛ, яка на даний момент для них важливіша, ніж друга гра з ізраїльтянами. Жодних експериментів не буде і вийде грати основа.
"Шахтарю відступати нікуди": Вірт – про перспективи Руха у матчі з "гірниками"
Шахтар не пробачить супернику ту нічию 1:1 у першому колі. Після неї львів'яни і почали набирати очки. Рух тоді зрозумів, що він може грати з усіма, хлопцям психологічно допоміг той матч.
Ми побачимо достатньо прогнозовану гру. Буде контроль м'яча Шахтаря і агресія з перших хвилин. Розслабленості і недооцінки не буде. Вони будуть намагатися зробити ставку на індивідуальні якості гравців, на стандарти. Експериментів "гірники" не робитимуть, вони будуть максимально працювати на результат. А для Руха, як би він не зіграв, це величезний досвід, львів'яни лише дебютували в УПЛ", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.
Нагадаємо, матч 15-го туру чемпіонату України між Шахтарем та Рухом відбудеться вже сьогодні, 21-го лютого. Початок зустрічі о 17:00.