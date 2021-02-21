"Шахтер борется с Динамо за чемпионство. Киевляне оторвались от "горняков" уже на три очка. Шахтеру проще, чем Динамо. Они победили в Израиле и ответный матч с Маккаби превратится в формальность. "Горняков" теперь интересует УПЛ, которая на данный момент для них важнее, чем вторая игра с израильтянами. Никаких экспериментов не будет и выйдет играть основа.

"Шахтеру отступать некуда": Вирт – о перспективах Руха в матче с "горняками"

Шахтер не простит сопернику ту ничью 1:1 в первом круге. После нее львовяне и начали набирать очки. Рух тогда понял, что он может играть со всеми, ребятам психологически помог тот матч.

Мы увидим достаточно прогнозируемую игру. Будет контроль мяча Шахтера и агрессия с первых минут. Расслабленности и недооценки не будет. Они будут пытаться сделать ставку на индивидуальные качества игроков, на стандарты. Экспериментов "горняки" делать не будут, они будут максимально работать на результат. А для Руха, как бы он не сыграл, это огромный опыт, львовяне только дебютировали в УПЛ", – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, матч 15-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Рухом состоится уже сегодня, 21 февраля. Начало встречи в 17:00.

Шахтар – Рух: анонс матча УПЛ