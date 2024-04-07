Шахтер – Рух – 3:1 – видео голов и обзор матча
21:53 - Читати українською
Шахтер обыграл Рух в поединке 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Шахтер – Рух на "Футбол 24".
16’ Артем Бондаренко
76’ Александр Зубков
Таллес Бренер 36’
16’ Артем Бондаренко
36’ Таллес Бренер
76’ Александр Зубков
Шахтер повел в счете на 8-й минуте: Зубков пяткой классно оставил Бондаренко, а Артем пробил точно в нижний угол. А уже на 16-й Бондаренко оформил дубль, беспрепятственно пройдя на ударную позицию.
Шахтер нанес Руху первое поражение после возобновления сезона УПЛ – "горняки" закрепились на вершине таблицы
Рух ответил шедевром от Таллеса, который забил в стиле Роббена в дальний верхний угол. Но во втором тайме Зубков поставил точку во встрече, принеся Шахтеру уверенную победу.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter