Шахтер обыграл Рух в поединке 23-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи Шахтер – Рух на "Футбол 24".

Шахтер повел в счете на 8-й минуте: Зубков пяткой классно оставил Бондаренко, а Артем пробил точно в нижний угол. А уже на 16-й Бондаренко оформил дубль, беспрепятственно пройдя на ударную позицию.

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Рух ответил шедевром от Таллеса, который забил в стиле Роббена в дальний верхний угол. Но во втором тайме Зубков поставил точку во встрече, принеся Шахтеру уверенную победу.