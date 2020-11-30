Головний тренер Реала Зінедін Зідан має серйозні проблеми перед матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів, і не лише кадрові.

Королівський клуб потрапив у патову ситуацію. "Бланкос" набрали лише 1 очко з 9 можливих у трьох останніх турах Ла Ліги. Зі старту сезону Мадрид програв три поєдинки – стільки ж, як за всю минулу кампанію. Атлетіко серйозно відривається, а захист чемпіонського титулу ризикує перетворитись у гучне фіаско. Утім команда страждає не лише через ігрові проблеми. Схоже, тренеру дошкуляють кілька бунтівників.

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"Зідан не може знайти себе у конфліктній роздягальні. Зараз чимало гравців воюють за власні рахунки. Вони більше хвилюються через контракти і травми... Зізу бачить, що деякі футболісти обурюються, коли їм оголошують стартовий склад. Він втратив контроль над роздягальнею, і визнає це сам. Йому дуже складно виправити ситуацію", – розповідає журналіст Cadena SER Антон Меана.

Нагадаємо, що у Лізі чемпіонів Реал наразі виправляє стартовий провал. Після ганебної поразки від Шахтаря мадридці здобули 7 очок – дві перемоги над Інтером і нічия з Борусію М. "Бланкос" випереджають "гірників" на три очки.

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