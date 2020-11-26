Реал переміг Інтер у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Реал на Футбол 24.

Вже на початку матчу Азар реалізував пенальті та забив вперше у Лізі чемпіонів з 2017 року. До перерви Інтер залишився у меншості через вилучення Відаля. У другій половині мадридці подвоїли свою перевагу завдяки автоголу свого екс-гравця Ашрафа Хакімі.

Реал переміг Інтер і зробив вагому заявку на вихід у плей-офф ЛЧ – Відаль отримав дві жовті за кілька секунд

Таким чином, Реал набрав 7 очок та вийшов на друге місце у групі B, Інтер з 2 пунктами залишився останнім.