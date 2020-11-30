Главный тренер Реала Зинедин Зидан имеет серьезные проблемы перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов, и не только кадровые.

Королевский клуб попал в патовую ситуацию. "Бланкос" набрали всего 1 очко из 9 возможных в трех последних турах Ла Лиги. Со старта сезона Мадрид проиграл три поединка – столько же, как за всю прошлую кампанию. Атлетико серьезно отрывается, а защита чемпионского титула рискует превратиться в громкое фиаско. Впрочем команда страдает не только из-за игровых проблем. Похоже, тренера донимают несколько бунтарей.

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"Зидан не может найти себя в конфликтной раздевалке. Сейчас многие игроки воюют за собственные счета. Они больше волнуются из-за контрактов и травм... Зизу видит, что некоторые футболисты возмущаются, когда им объявляют стартовый состав. Он потерял контроль над раздевалкой, и признает это сам. Ему очень сложно исправить ситуацию", – рассказывает журналист Cadena SER Антон Меана.

Напомним, что в Лиге чемпионов Реал пока исправляет стартовый провал. После позорного поражения от Шахтера мадридцы одержали 7 очков – две победы над Интером

и ничья с Боруссией М. "Бланкос" опережают "горняков" на три очка.

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