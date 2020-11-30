Шахтар – Реал: Зідан втратив 4 гравців основи на матч ЛЧ, але взяв до України 2 дебютантів і Луніна
Мадридський Реал оприлюднив заявку на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Відзначимо, що до списку із 21 гравця не потрапили Карвахаль, Азар, Вальверде, Рамос, Одріосола, Йовіч, проте знайшлось місце дебютантам Чусту та Аррібасу, інформує твіттер мадридців.
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Голкіпери: Куртуа, Лунін, Альтубе.
Захисники: Мілітао, Варан, Начо, Марсело, Менді, Чуст.
Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Едегор, Іско, Аррібас.
Нападники: Бензема, Асенсіо, Васкес, Вінісіус, Маріано, Родріго.
Додамо, що поєдинок Ліги чемпіонів відбудеться вже завтра, 1 грудня, початок о 19:55.
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