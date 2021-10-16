Тренерський штаб Реала вкотре не може розраховувати на вінгера Едена Азара.

Участь 30-річного бельгійця у матчі ЛЧ проти Шахтаря під великим питанням, інформує Marca.

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Азар травмувався у таборі збірної і наразі тренується за індивідуальною програмою. Реал дуже обережно ставиться до реабілітації вінгера, який через травми ніяк не може виправдати свій 115-мільйонний цінник. Імовірно, Карло Анчелотті побереже його у найближчих поєдинках.

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Нагадаємо, Реал не гратиме цього вікенда у чемпіонаті, тому вже цілеспрямовано готується до гостьової зустрічі з Шахтарем (19 жовтня) у 3-му турі ЛЧ.

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