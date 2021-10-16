Тренерский штаб Реала снова не может рассчитывать на вингера Эдена Азара.

Участие 30-летнего бельгийца в матче ЛЧ против Шахтера под большим вопросом, информирует Marca.

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Азар получил травму в лагере сборной и пока тренируется по индивидуальной программе. Реал очень осторожно относится к реабилитации вингера, который из-за травм никак не может оправдать свой 115-миллионный ценник. Вероятно, Карло Анчелотти побережет его в ближайших поединках.

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Напомним, Реал не будет играть на этом уикенде в чемпионате, поэтому уже целенаправленно готовится к гостевой встрече с Шахтером (19 октября) в 3-м туре ЛЧ.

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