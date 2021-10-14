Як відомо, вже 19 жовтня Реал у рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проведе виїзний поєдинок проти донецького Шахтаря. Мадридці перед матчем з командою Роберто Де Дзербі зіткнулись з низкою кадрових проблем.

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Зважаючи на перебування в лазареті оборонців – Едера Мілітао та Дані Карвахаля – звістка про пошкодження у національній команді Девіда Алаби викликала багато запитань щодо захисного потенціалу віце-чемпіона Іспанії у найближчих матчах.

Однак, як повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Серхіо Куіранте, після проходження медичних обстежень Алаба запевнив, що у вівторок зможе зіграти з Шахтарем.

Нагадаємо, після 2-х турів Реал у турнірній таблиці групи D Ліги чемпіонів посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 3 очки. Шахтар з 1 балом йде останнім.

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