"Ми домінували у другому таймі. Була сила-силенна моментів, але ми ними неправильно розпоряджалися. На такому полі намагалися завершувати в один дотик, що було важко. Потрібно було приймати більш холоднокровні рішення.

Вилучення Мораєса та несподівана втрата очок "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Олександрія – 1:1

У Олександрії у другому таймі, крім гола, був фактичний один небезпечний момент, інші напівмоменти. Коли Третьяков потрапив в каркас воріт, здавалося, що нам не пощастить. До цього у нас було п'ять моментів, але це футбол.

Непросто повертатися до ігор після збірних, тим більше, що зараз у команд по три гри. В цьому і полягає майстерність, хто вміє перебудовуватися після збірних, а хто – ні. У нас немає іншого виходу – слава богу, що ми граємо, а не сидимо. Тут нам скаржитися нема чого.

Майбутній матч проти Борусії М у Лізі чемпіонів? До Німеччини їдемо за перемогою, нам відступати не можна, якщо ми хочемо виконати завдання виходу з групи, то потрібно набирати три очки", – поділився Пятов у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Шахтар у меншості розписав нічию з Олександрією (1:1) та збільшив відставання від Динамо у боротьбі за перше місце.

Шахтар не зумів обіграти Олександрію та відпустив Динамо – Мораєс залишив "гірників" на годину в меншості