"Мы доминировали во втором тайме. Было множество моментов, но мы ими неправильно распоряжались. На таком поле пытались завершать в одно касание, что было трудно. Нужно было принимать более хладнокровные решения.

Удаление Мораеса и неожиданная потеря очков "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Александрия – 1:1

У Александрии во втором тайме, кроме гола, был фактический один опасный момент, другие полумоменты. Когда Третьяков попал в каркас ворот, казалось, что нам не повезет. До этого у нас было пять моментов, но это футбол.

Непросто возвращаться к играм после сборных, тем более, что сейчас у команд по три игры. В этом и заключается мастерство, кто-то умеет перестраиваться после сборных, а кто-то – нет. У нас нет другого выхода – слава богу, что мы играем, а не сидим. Здесь нам жаловаться нечего.

Предстоящий матч против Боруссии М в Лиге чемпионов? В Германию едем за победой, нам отступать нельзя, если мы хотим выполнить задачу выхода из группы, то нужно набирать три очка", – поделился Пятов в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Шахтер в меньшинстве расписал ничью с Александрией (1:1) и увеличил отставание от Динамо в борьбе за первое место.

Шахтер не сумел обыграть Александрию и отпустил Динамо – Мораес оставил "горняков" на час в меньшинстве