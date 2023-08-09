Головний тренер Олександрії Руслан Ротань хоче закрити позицію лівого захисника, яка нині є найпроблемнішою у команді. Селекційна служба відгукнулась на прохання наставника і вже знайшла відповідну кандидатуру.

Олександрія підписала колишнього гравця Шахтаря – футболіст має досвід виступів в Європі

За інформацією "ТаТоТаке", найближчим часом команду може посилити гравець цього амплуа з Еквадору. Зазначається, що клуб нині проводить активну селекційну роботу на ринку Південної Америки, і це не останній легіонер на якого чекають у команді Руслана Ротаня.

Нагадаємо, Олександрія розпочала новий сезон з двох перемог і посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку (після 2-х турів).

Олександрія переграла Металіст 1925 – колишній талант Динамо знову приніс Ротаню мінімальну перемогу