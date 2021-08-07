"Нічого не можу сказати. Перша поразка – це погано як в Італії, так і в Україні. Ми почали гру дуже погано. Мені не сподобалося, як гравці ментально підійшли до цієї гри. Зараз я вважаю, що важливо попрацювати з командою саме в ментальному плані, щоб гравці підходили до ігор із правильним настроєм.

Шахтар – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У пропущених голах винна вся команда. Я не хочу звинувачувати когось конкретно. Всі зіграли дуже погано. Я говорив, що у нас є 22-23 футболісти однакового рівня, це справді так. Степаненко, Патрік, Марлос – все це гравці високого рівня і частина команди. Коли вийшли Педрінью, Тете і Маркос Антоніо, особливо нічого не змінилося. Я розчарований сьогодні.

Тільки в останні 5 хвилин гри Шахтар почав подавати у штрафний майданчик. Проблема була в тому, що м'яч не дуже швидко рухався по полю. Ми спізнювалися на підбирання, програвали боротьбу", – резюмував Де Дзербі в ефірі ТК Футбол.

Зауважимо, після трьох турів Шахтар має у своєму активі 6 очок. Вже 10 серпня на підопічних італійця чекає матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів проти Генка.

Олександрія сенсаційно перемогла Шахтар – перша поразка Де Дзербі в УПЛ перед поєдинком проти Генка в ЛЧ