Шахтар сенсаційно поступився Олександрії в третьому турі Прем'єр-ліги 2021/22. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Перший тайм поєдинку видався дуже багатим на події. Шахтар міг забивати першим, але це зробила Олександрія – Третьяков вдало підставив ногу під удар Цурікова.

Олександрія сенсаційно перемогла Шахтар – перша поразка Де Дзербі в УПЛ перед поєдинком проти Генка в ЛЧ

"Гірникам" вдалось швидко відновити парирет – Додо віддав на Корнієнка, який опинився на місці форварда. Для оборонця це перший м'яч в офіційному поєдинку за донеччан. Щоправда, рахунок недовго тримався рівним. Олександрія знову вийшла вперед завдяки влучному удару Ковальця.

До кінця першого тайму та в другій 45-хвилинці Шахтар мав моменти, щоб зрівняти рахунок, але Олександрія відчайдушно захищалась. 1:2 – фінальний свисток констатував першу поразку Роберто Де Дзербі в УПЛ.