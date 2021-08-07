"Ничего не могу сказать. Первое поражение – это плохо как в Италии, так и в Украине. Мы начали игру очень плохо. Мне не понравилось, как игроки ментально подошли к этой игре. Сейчас я считаю, что важно поработать с командой именно в ментальном плане, чтобы игроки подходили к играм с правильным настроем.

Шахтер – Александрия – 1:2 – видео голов и обзор матча

В пропущенных голах виновата вся команда. Я не хочу обвинять кого-то конкретно. Все сыграли очень плохо. Я говорил, что у нас есть 22-23 футболиста одинакового уровня, это действительно так. Степаненко, Патрик, Марлос – все это игроки высокого уровня и часть команды. Когда вышли Педриньо, Тете и Маркос Антонио, особо ничего не изменилось. Я разочарован сегодня.

Только в последние 5 минут игры Шахтер начал подавать в штрафную. Проблема была в том, что мяч не очень быстро двигался по полю. Мы опаздывали на подборы, проигрывали борьбу", – резюмировал Де Дзерби в эфире ТК Футбол.

Заметим, после трех туров Шахтер имеет в своем активе 6 очков. Уже 10 августа подопечных итальянца ждет матч квалификации Лиги чемпионов против Генка.

Александрия сенсационно победила Шахтер – первое поражение Де Дзерби в УПЛ перед поединком против Генка в ЛЧ