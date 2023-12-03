Шахтар прийматиме Металіст 1925 на Арені Львів у поєдинку 16-го туру УПЛ. Стартові склади команд та де можна подивитись гру шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Шахтар – Металіст 1925 розпочнеться вже о 17:00 за київським часом. За грою можна стежити в онлайн-трансляції на "Футбол 24" або переглянути наживо на безкоштовній трансляції MEGOGO.

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Стартовий склад Шахтаря: Різник – Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Криськів, Невертон – Сікан.

Стартовий склад Металіста 1925: Сидоренко – Жичиков, Євген Ткачук, Червак, Безуглий – Андрій Ткачук, Габелок, Мартинюк – Арі Моура, Борячук, Юсов.

Шахтар – Металіст 1925: анонс матчу УПЛ