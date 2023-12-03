Матч Шахтар – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 3-го грудня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Шахтар у ЛЧ і в УПЛ – дві різні команди. У Європі "гірники" впевнено б'ють Барселону й Антверпен, зберігаючи шанси на вихід у 1/8 фіналу. В Україні ж донеччани не знають перемог протягом двох матчів поспіль, причому переграти не вдалося прямих конкурентів у боротьбі за чемпіонство. І взагалі донеччани плентаються на четвертій позиції з відставанням у 6 очок від топ-3.

В принципі, дивуватись нічому. Маріно Пушіч прийшов всього місяць тому, тож радикальних змін з часів Патріка ван Леувена статись не могло. Проблеми "помаранчево-чорних" залишаються тими ж, що і раніше – колективу в рамках позиційного футболу важко дається зламування оборони. У режимі "східноєвропейської Барселони" Шахтар створює невелику кількість моментів, та ще й постійно наражається на гострі контратаки.

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Підхід до матчів ЛЧ у Маріно Пушіча прагматичніший – і це приносить результат. В УПЛ усі більш-менш серйозні команди теж взяли на озброєння стиль середняків, залишивши Шахтар за межами топ-3. "Гірники" ж не можуть дозволити собі такий футбол, але стабільно створювати різницю на полі вдається тільки Судакову. Цього замало навіть для матчу з Поліссям, а сьогодні Георгій ще й дискваліфікований.

Це має тривожити фанів Шахтаря. Втім, сьогодні в суперниках не Барселона, не СК і не Полісся – донеччани зустрінуться з Металістом 1925. Харків'яни тримаються аж на 11-й позиції в турнірній таблиці, вигравши всього один з восьми останніх матчів УПЛ (при п'яти поразках). До того ж у них переповнений лазарет і дискваліфікований провідний центрбек, а ще два лідери не зіграють через умови оренди.

Букмекери виставили астрономічні коефіцієнти на гіпотетичний успіх "жовто-синіх". Тим паче, що в матчі першого туру Шахтар не мав жодних проблем з цим опонентом – і це без Степаненка з Судаковим. Щоправда, зовсім закидувати капелюхами Металіст 1925 "гірники" не мають права.

Підопічні Олега Голодюка нещодавно переграли Чорноморець (нехай і в більшості). Крім того, вони відібрали очки у Ворскли (якій Шахтар згорів), а СК Дніпро-1, Полісся і Кривбас серйозно помучились з харків'янами – якби арбітраж був кращим, то "жовто-сині" могли б заслужено відібрати у них очки. Так, Металіст 1925 не вражає загалом, але на окремих відрізках колектив може бути небезпечним.

Кадрова ситуація

Травмовані: Конопля, Петряк, Траоре – Рудавський, Кравченко, Вачіберадзе

Дискваліфіковані: Судаков – Курило

Не зіграють з інших причин: Капінус, Фарина (Металіст 1925; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Металіст 1925

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськів, Бондаренко, Невертон – Сікан

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Червак, Є. Ткачук, Коваленко – Габелок, А. Ткачук, Мартинюк – Арі, Борячук, Юсов

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.20, а на тріумф Металіста 1925 – 12.00. Нічию оцінили коефіцієнтом 7.00.

Фахівці очікують на високу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.68, аналогічний тотал менше – 2.20. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 2.00, а Андрія Борячука – на 4.00.

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